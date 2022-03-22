Представлены портативные ноутбуки LG Gram 2022

Компания LG анонсировала портативные компьютеры Gram 16 и Gram 17 модельного ряда 2022 года. Устройства комплектуются процессором Intel Core двенадцатого поколения (семейство Alder Lake P) и дискретным графическим ускорителем NVIDIA.

Ноутбуки получили дисплей размером соответственно 16 и 17 дюймов по диагонали. В обоих случаях применена панель с разрешением 2560 × 1600 пикселей и 99-процентным охватом цветового пространства DCI-P3.

Максимальная конфигурация включает чип Core i5-1240P. Он объединяет 12 вычислительных ядер, в том числе четыре производительных и восемь энергоэффективных. Тактовая частота достигает 4,4 ГГц в турбо-режиме.

Объём оперативной памяти LPDDR5-5200 составляет до 16 Гбайт. Установлен твердотельный накопитель с интерфейсом PCIe 4.0 вместимостью до 512 Гбайт. В состав графической подсистемы входит видеокарта GeForce RTX 2050. Портативные компьютеры снабжены интерфейсами USB 4 Type-C, USB 3.2 Gen 2 Type-A, HDMI, слотом microSD и стандартным аудиогнездом на 3,5 мм.

Питание устройства получают от аккумуляторной батареи ёмкостью 90 Вт·ч. Младшая версия весит приблизительно 1,29 кг, старшая — 1,44 кг. Сведений об ориентировочной цене на данный момент нет.