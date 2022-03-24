Знаменитые модели AGON by AOC G2 теперь с частотой 165 Гц

AGON by AOC - один из ведущих мировых брендов игровых мониторов и IT-аксессуаров - объявляет о пополнении своей высоко оцененной линейки G2 новыми моделями с более производительными IPS-матрицами. AGON by AOC представляет четыре разные модели с регулируемыми по высоте подставками и USB-концентраторами, а также без них. Все модели предлагают высокую частоту обновления 165 Гц: 24G2SPU, 27G2SPU, 24G2SPAE и 27G2SPAE.

Гейминг для каждого

В ассортименте AGON by AOC представлено множество моделей для разных геймеров. Обычным геймерам лучше всего подойдут плоские IPS-матрицы или изогнутые VA-матрицы серии G2, а также более изогнутые панели с радиусом изгиба 1000R серии G3. Такие мониторы, как 24G2U (60,5 см/24") и его собрат 27G2U (68,6 см/27"), являются двумя самыми продаваемыми игровыми мониторами на рынке благодаря исключительной стоимости и высокой производительности, которую эти модели предлагают амбициозным и смелым геймерам. Оба монитора получили признание критиков и многочисленные награды, такие как "Лучший игровой монитор", от многих рецензентов по всему миру.

Еще более совершенные, производительные и мощные

AGON by AOC предлагает более совершенные модели с частотой обновления 165 Гц. Выходящие в конце марта 24G2SPU и 27G2SPU заменят модели 24G2U и 27G2U. Эти мониторы, оснащены эргономичными подставками, позволяющими регулировать высоту, наклон и поворот. Мониторы можно установить оптимальным образом, обеспечивая тем самым более комфортный игровой процесс, а также их можно использовать в сочетании с дополнительными мониторами. Модели 24G2SPU и 27G2SPU, являющиеся самыми совершенными, оснащены встроенным 4-портовым USB-концентратором, благодаря которому геймеры могут подключать клавиатуры и мыши непосредственно к монитору, что позволяет избежать беспорядка на рабочем столе. Обе эти модели также оснащены двумя динамиками мощностью по 2 Вт.

IPS-матрицы, которыми оснащены все модели, обеспечивают превосходное разрешение Full HD, благодаря чему геймеры могут добиться высокой частоты кадров, не нагружая свои видеокарты. Частота обновления 165 Гц обеспечивает гораздо более плавное воспроизведение игры, чем частота обновления 144 Гц, что дает геймерам конкурентное преимущество, когда ситуация накаляется. Время отклика 1 мс MPRT практически исключает появление помех, обеспечивая четкое изображение без размытия, а поддержка технологии Adaptive-Sync устраняет зависания и разрывы благодаря использованию переменной частоты обновления. Элегантная безрамочная конструкция данных моделей отражает "игровой" стиль и идеально подходит к современной игровой обстановке, а также позволяет использовать данные мониторы в связке с несколькими дополнительными.

Пользователи с несколькими мониторами могут рассмотреть возможность использования более простых мониторов. AGON by AOC предлагает 24G2SPAE и 27G2SPAE в качестве упрощенных версий без USB-концентратора и с более простой подставкой. Мониторы 24G2SPU и 27G2SPU имеют такую же матрицу, но обладают меньшим набором функций. Они прекрасно подходят для установки с двумя или тремя мониторами, а также для пользователей, имеющих кронштейны для мониторов, такие как AD110D0 от AOC с креплением VESA.

Все четыре новые модели имеют специфические для игр настройки, такие как Game Color (регулировка насыщенности цвета), Dial Point (более точное прицеливание), режим LowBlue для длительных игровых сессий в ночное время, три игровых режима для различных жанров, таких как FPS, RTS, Racing, а также три настраиваемых пользователем режима. Новое современное экранное меню G-Menu позволяет легко настраивать различные параметры дисплея.