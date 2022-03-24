Приложение «VK Видео» стало доступно для смарт-телевизоров

Социальная сеть «ВКонтакте» сообщила о выходе приложения «VK Видео» для умных телевизоров: загрузить программу можно в магазинах для смарт-устройств Samsung, LG и Android TV.

Теперь владельцам ТВ-панелей с подключением к интернету доступна обширная библиотека видеороликов: профессиональный контент размещается в тематических разделах «Фильмы и сериалы», «ТВ-шоу», «Детям», «Видеоигры», полупрофессиональный и пользовательский контент — в рекомендациях и подборках.

Важно отметить, что для просмотра видеоматериалов не требуется регистрация в соцсети — видеовитрина доступна любому зрителю. При этом есть и удобная авторизация через VK ID по QR-коду.

«Приложение "VK Видео" оптимизировано для быстрого старта видеороликов: отклик на действия пользователя и полная загрузка видео происходит до двух раз быстрее, чем на других популярных видеоплатформах. Этого удалось добиться благодаря собственным разработкам технической команды и использованию легковесных программных решений, направленных на высокую производительность и оптимизацию работы с сетью», — отмечает «ВКонтакте.

На смарт-телевизорах доступен контент в качестве вплоть до 4К. Реализована интеллектуальная система рекомендаций. Кроме того, упомянуты такие функции, как быстрый первый кадр и адаптация под текущие условия сетевого подключения. В ближайшее время оценить возможности приложения также смогут владельцы устройств Apple TV.