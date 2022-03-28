Яндекс запустил собственный бренд Commo

Команда Яндекс.Маркета представила собственную торговую марку Commo и уже начала продажу аксессуаров под этим брендом.

На Яндекс.Маркете уже можно найти зарядные устройства для телефонов, кабели, чехлы, батарейки и другие товары. Производитель особенно уделяет внимание зарядным устройствам Commo Compact Charger с поддержкой технологии быстрой зарядки мобильных устройств USB Power Delivery 3.0. Как утверждает компания, технология поддерживается в большинстве современных телефонов и позволяет «зарядить смартфон на 50% за полчаса», технология также защищает его от перегревов и скачков напряжения в сети.

В компании отметили: "Яндекс" выбирает для аксессуаров проверенные технологии, разрабатывает собственный дизайн, непрерывно тестирует образцы, сборка происходит на заводе в Китае».