Яндекс запустил собственный бренд Commo

Команда Яндекс.Маркета представила собственную торговую марку Commo и уже начала продажу аксессуаров под этим брендом. 

На Яндекс.Маркете уже можно найти зарядные устройства для телефонов, кабели, чехлы, батарейки и другие товары. Производитель особенно уделяет внимание зарядным устройствам Commo Compact Charger с поддержкой технологии быстрой зарядки мобильных устройств USB Power Delivery 3.0. Как утверждает компания, технология  поддерживается  в большинстве современных телефонов и позволяет «зарядить смартфон на 50% за полчаса», технология также защищает его от перегревов и скачков напряжения в сети. 

В компании отметили: "Яндекс" выбирает для аксессуаров проверенные технологии, разрабатывает собственный дизайн, непрерывно тестирует образцы, сборка происходит на заводе в Китае».

 

 

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Источник: 

ixbt.com

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Опубликовал: KVbot,

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