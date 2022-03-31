WhatsApp получит новые функции для голосовых сообщений

В блоге разработчиков мессенджера появились сведения о пакете обновлений, благодаря которому расширится функциональность голосовых сообщений.
Голосовые сообщения появились в WhatsApp в 2013 году, и теперь пользователи мессенджера отправляют в среднем по 7 млрд таких сообщений ежедневно. Как и текстовые, они защищены сквозным шифрованием. Тем не менее, пользователи нередко жаловались на несовершенные инструменты для работы с голосовыми сообщениями.
В ответ компания подготовила целый комплекс нововведений:
- воспроизведение вне чата: можно выполнять практически любые задачи на смартфоне, продолжая прослушивать голосовое сообщение в фоновом режиме;
- возможность приостановки и возобновления записи;
- графическое отображение звуковой волны;
- предварительное прослушивание: можно оценить качество записи до отправки сообщения;
- воспроизведение с паузы: отпадает необходимость прослушивать всё сообщение заново, если пользователь по какой-то причине вышел из чата, не закончив прослушивание;
- воспроизведение с ускорением: запись можно ускорить с коэффициентом 1,5х или даже 2х для экономии времени.
Перечисленные функции станут доступны в ближайшее время.
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