WhatsApp получит новые функции для голосовых сообщений

В блоге разработчиков мессенджера появились сведения о пакете обновлений, благодаря которому расширится функциональность голосовых сообщений.

Голосовые сообщения появились в WhatsApp в 2013 году, и теперь пользователи мессенджера отправляют в среднем по 7 млрд таких сообщений ежедневно. Как и текстовые, они защищены сквозным шифрованием. Тем не менее, пользователи нередко жаловались на несовершенные инструменты для работы с голосовыми сообщениями.

В ответ компания подготовила целый комплекс нововведений:

воспроизведение вне чата: можно выполнять практически любые задачи на смартфоне, продолжая прослушивать голосовое сообщение в фоновом режиме;

возможность приостановки и возобновления записи;

графическое отображение звуковой волны;

предварительное прослушивание: можно оценить качество записи до отправки сообщения;

воспроизведение с паузы: отпадает необходимость прослушивать всё сообщение заново, если пользователь по какой-то причине вышел из чата, не закончив прослушивание;

воспроизведение с ускорением: запись можно ускорить с коэффициентом 1,5х или даже 2х для экономии времени.

Перечисленные функции станут доступны в ближайшее время.