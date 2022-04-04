Wargaming объявил о прекращении работы в Беларуси и России. Об этом сказано в официальном заявлении компании.

"За последние недели Wargaming провела стратегический обзор бизнес-операций по всему миру. Компания решила, что не будет владеть или управлять бизнесом в России и Беларуси и покинет обе страны", - говорится в официальном сообщении компании.

С 31 марта компания передала свой игровой бизнес в России и Беларуси под местное управление Lesta Studio, которая больше не связана с Wargaming. Компания не получит прибыли от этого процесса ни сегодня, ни в будущем.

В заявлении компании сказано, что она предоставит максимально возможное выходное пособие и поддержку сотрудникам, которых затронут изменения.