Сервис бронирования жилья Airbnb приостановил работу в Беларуси и России

Популярный сервис бронирования жилья Airbnb приостановил свою деятельность на территории России и Беларуси. Граждане этих стран больше не могут осуществлять бронирование жилья за границей. Соответствующее уведомление было опубликовано на официальном сайте компании.

«Компания Airbnb приостановила деятельность в России и Беларуси. Это означает, что бронирование жилья и впечатлений в России и Беларуси прекращено, а гости из этих стран больше не смогут оформить бронирование где бы то ни было», — говорится в заявлении компании.

В сообщении также сказано о блокировке календарей объявлений в России и Беларуси, из-за чего приём гостей на территории этих стран невозможен. Более конкретные разъяснения в опубликованном Airbnb уведомлении не приводится, но сказано, что компания продолжает следить за сложившейся ситуацией и дополнительная информация будет предоставлена позднее.