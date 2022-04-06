В Twitter появится новая функция

Глава потребительского отдела компании Twitter Джей Салливан сообщил, что в соцсети появится новая функция редактирования сообщений, сейчас руководство компании работает над этим.

«С прошлого года мы выясняем, как безопасно внедрить функцию редактирования [сообщений], и планируем начать тестирование в ближайшие месяцы», — сообщил он.

Представитель компании отметил, что для разработки новой функции потребуется время, так как необходимо учесть, в частности, такие аспекты, как ограничение по времени, в течение которого сообщение может быть отредактировано, а также доступность информации о том, что именно было изменено. Иначе функция может быть использована ненадлежащим образом, считает Салливан.