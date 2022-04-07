Роскомнадзор ввёл санкции: Google запретили рекламироваться в России

Роскомнадзор принял решение о введении мер понуждения информирующего и экономического характера в отношении компании Google «за многочисленные нарушения российского законодательства». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В частности, к компании Google и её информационным ресурсам будут применены следующие меры:

информирование поисковыми системами интернет-пользователей о нарушении иностранным лицом российского законодательства;

запрет на распространение рекламы Google и её информационных ресурсов в качестве объекта рекламирования.

В Роскомнадзоре пояснили:

Видеохостинг YouTube стал одной из ключевых площадок, распространяющих фейки о ходе специальной военной операции на территории Украины, дискредитирующие Вооруженные силы Российской Федерации. Кроме того, YouTube не борется с распространением информации экстремистских организаций, таких как "Правый сектор" и националистический полк "Азов". На сегодняшний день неудаленными остается свыше 12 тыс. такого рода запрещенных материалов».

По данным ведомства, с апреля 2020 года выявлено порядка 60 инцидентов, связанных с дискриминацией видеохостингом YouTube контента российских СМИ, государственных, общественных и спортивных организаций и деятелей. Эти меры будут действовать до полного устранения Google нарушений российского законодательства.