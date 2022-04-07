В Беларуси павительство утвердило план поддержки экономики и ИТ-сферы

Телеграм-канал ведомства сообщает: премьер-министр уже подписал этот план. Среди мер — возможность предоставления резидентам ПВТ льгот и преференций по аналогии с мерами, принятыми в России. В том числе числе права на отсрочку от призыва на военную службу, пишет dev.by.

В сообщении говорится, что «план комплексный и позволит поддержать организации реального сектора экономики и их трудовые коллективы», а также «сохранить рабочие места и доходы населения».

А вот какие меры для поддержки ИT-отрасли были заявлены в России:

российские ИT-компании будут освобождены от уплаты налога на прибыль и проверок контрольными органами на три года;

ИT-компании на выгодном условии смогут взять кредиты на продолжение работы и новые проекты по ставке, не превышающей 3%;

действующие сотрудники ИT-компаний в возрасте до 27 лет получат отсрочку от призыва на военную службу.

грантовая поддержка ИT-отрасли;

выделение средств на улучшение жилищных условий сотрудников, повышение зарплат;

налог на прибыль организаций 0%;

упрощенное трудоустройство иностранных кадров, получение ими ВНЖ;

налоговые льготы и преференции для отечественного ПО, а также компаний, получающих доход от рекламы;

стимулирование закупок отечественных ИT-решений для государственных/муниципальных нужд.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин также подписал распоряжение выделить ИТ-сектору в России в качестве поддержки 21,5 млрд рублей (более 250 миллионов долларов по курсу Центробанка РФ) — из резервного фонда правительства.