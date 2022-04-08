Компания EPAM приняла решение прекратить всю деятельность в России. Об этом пишет белорусский ресурс dev.by со ссылкой на письмо главы компании Аркадия Добкина, которое также приводится.

«4 марта мы объявили о своём решении прекратить обслуживание клиентов в России. После тщательной оценки нашей деятельности за последние четыре недели и консультаций с нашими клиентами и партнёрами по всему миру, мы решили прекратить все операции EPAM в этой стране. Это произойдёт поэтапно в течение следующих трёх месяцев в тесном сотрудничестве с нашими сотрудниками и клиентами. И в полном соответствии со всеми применимыми законами», – говорится в письме Аркадия Добкина.

Сегодня во второй половине дня должно состояться общее собрание сотрудников EPAM в России, на котором будет предоставлена дополнительная информация. Следует отметить, что офисы EPAM находятся во многих городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Саратове, Волгограде, Нижнем Новгороде, Ижевске, Рязани, Самаре, Твери, Краснодаре, Тольятти.