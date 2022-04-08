В МТС можно сэкономить до 600 рублей при покупке ряда устройств Huawei

В салонах связи и интернет-магазине МТС можно сэкономить до 600 рублей при покупке ряда устройств Huawei. Выгодно приобрести смартфоны, планшеты и ноутбуки этого бренда можно в рамках акции «Самым Любимым!», а смарт-часы и беспроводные наушники – в рамках акции «Всегда вместе».

Акции «Самым Любимым!» и «Всегда вместе» дают возможность покупать оборудование со скидкой при использовании промокода Huawei и заключении дополнительного соглашения о пользовании услугами связи на одном из акционных тарифных планов.

С полным списком устройств, присоединившихся к акции «Самым Любимым!», можно ознакомиться по ссылке.