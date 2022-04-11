В МТС действует скидка на гаджеты Apple

В рамках акций «Вам бонус» и «Время покупать» по выгодным ценам доступны ряд смартфонов, смарт-часов и беспроводных наушников Apple. Воспользовавшись акционными предложениями, приобрести их можно с выгодой до 880 рублей.

В рамках акции «Вам бонус» скидки распространяются на смартфоны серии iPhone 12. С выгодой доступны все четыре модели линейки: базовый iPhone 12, компактный iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro с улучшенной камерой и iPhone 12 Pro Max с наибольшей диагональю экрана.

Так, наибольшую скидку получила модель iPhone 12 Pro со 128 ГБ памяти. При покупке в рассрочку на год ее можно приобрести с выгодой 880 рублей, а в рассрочку на 7 месяцев – с выгодой 240 рублей.

Выгода в рамках акций «Вам бонус» и «Время покупать» предоставляется при подключении или переходе на тарифный план «Супер max 50», «Абсолют» или «Ultra». Сниженные цены действуют как при покупке единым платежом, так и в рассрочку.

С полным списком смартфонов Apple, присоединившихся к акции «Вам бонус», можно ознакомиться по ссылке.