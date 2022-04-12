Vivo представила свой первый планшет Pad

Бренд Vivo представил дебютную модель планшета Pad. Новинка оснащена двумя тыльными камерами, дисплеем с частотой обновления изображения 120 Гц, получила поддержку стилуса и другие современные функции, характерные для актуальных флагманских решений.

В марте компания уже выпускала тизеры с изображениями и некоторыми характеристиками модели, а теперь новинка доступна для предзаказа — наряду с первым для компании сгибаемым смартфоном. Фактически бренд составит конкуренцию моделям прочих подразделений «родительской» компании BBK Electronics — Oppo и Realme уже представили схожие даже по названиям модели.

Лёгкий и тонкий планшет в алюминиевом корпусе имеет 11-дюймовый дисплей с разрешением 2560 × 1600 пикселей (2,5К) и соотношением сторон экрана 16:10. В отличие от складных смартфонов X Fold и X Note, новинка получила LCD-дисплей, он поддерживает частоту обновления изображения 120 Гц и отображение цветовой гаммы DCI-P3, а также HDR10. Имеется фронтальная камера на 8 мегапикселей, способная снимать видео только с разрешением 1080p/30 FPS, на тыльной поверхности размещён модуль из двух камер — с 13- и 8-мегапиксельным сенсорами. Основная камера способна снимать с разрешением 4К и частотой кадров 30 FPS.

Планшет построен на мобильной платформе Snapdragon 870 (о поддержке 5G не упоминается, возможно, функция деактивирована) и работает под управлением версии Android в оболочке OriginOS HD. Примечательными функциями стали поддержка технологии PC Connect, совместимость со стилусами (они поставляются опционально) и подключаемыми клавиатурами. Кроме того, можно проецировать на экран изображение с совместимого смартфона. Имеются предустановленные приложения, включая WPS Office «из коробки».

Vivo Pad получил квадродинамики с поддержкой технологии Dolby Atmos, порт USB Type-C, NFC-чип и аккумулятор ёмкостью 8040 мА∙ч с поддержкой быстрой зарядки на 44 Вт. Примечательно, что большинство современных планшетов не имеют подобных мощных зарядок.

Модель первого поколения стоит порядка $360 за базовый вариант на 8/128 Гбайт ОЗУ/ПЗУ, порядка $390 за максимально производительный планшет с 8/256 Гбайт. Приём предварительных заказов уже начат на ряде торговых площадок.