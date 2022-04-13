Китайская компания Oppo анонсировала смартфоны F21 Pro и F21 Pro 5G под управлением операционной системы ColorOS 12.1 на основе Android 12. Аппаратной основой новинок является платформа Qualcomm.

Модель F21 Pro получила 6,43-дюймовый дисплей Full HD+ с разрешением 2400 × 1080 точек и частотой обновления 90 Гц. Установлен процессор Snapdragon 680. Объём оперативной памяти составляет 8 Гбайт, вместимость флеш-накопителя — 128 Гбайт. Фронтальная камера наделена 32-мегапиксельным датчиком.

Версия F21 Pro 5G также располагает 6,43-дюймовым экраном Full HD+ (2400 × 1080 точек), но его частота обновления равна 60 Гц. Применён чип Snapdragon 695, работающий в связке с 8 Гбайт ОЗУ. Накопитель рассчитан на хранение 128 Гбайт данный. Разрешение лицевой камеры — 16 млн пикселей.

Оба аппарата оборудованы тыльной камерой, которая содержит 64-мегапиксельный датчик и два сенсора на 2 млн пикселей. Есть экранный сканер отпечатков пальцев. Набор разъёмов включает порт USB Type-C и стандартное гнездо для наушников на 3,5 мм.

Питание устройства получают от аккумуляторной батареи ёмкостью 4500 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки SuperVOOC мощностью 33 Вт. Предусмотрен слот для флеш-карты microSD.