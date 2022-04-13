Единый портал электронных услуг получит мобильное приложение. Об этом во время пресс-конференции "Новые возможности ID-карты гражданина и биометрического паспорта" сообщил заместитель директора по эксплуатации Национального центра электронных услуг Алексей Серегин, сообщает БЕЛТА.

Национальным центром электронных услуг ведется работа над разработкой мобильного приложения. "В приложении будет создана электронная копия идентификационной карты с возможностью предоставления данных о себе, месте регистрации и составе семьи. Посредством обратной связи с пользователями функционал мобильного приложения будет расширяться", - сказал замдиректора

"На Едином портале электронных услуг созданы кабинеты юридических лиц, резидентов Республики Беларусь. Для физических лиц также созданы кабинеты, но пока не активированы. Они активируются при первом входе руководителя организации в личный кабинет организации", - отметил Алексей Серегин.

Он рассказал, каким функционалом обладает личный кабинет гражданина на Едином портале электронных услуг. "Для всех граждан на портале созданы почтовые ящики. Юридические и физические лица могут обмениваться между собой какой-либо информацией. В почте граждан есть программный интерфейс. С его помощью государственные либо крупные частные информационные системы могут направлять на почту гражданина или юридического лица сообщения. Например, уведомление о посылке. Для этого больше не нужно доставлять квитанции. Кроме того, у пользователей есть возможность цифровой подписи сообщений и документов", - отметил Алексей Серегин.

В личном кабинете есть функция напоминания. "При любом важном событии пользователь получает сообщение по различным каналам: SMS, электронная почта, популярные мессенджеры", - добавил замдиректора.