Ozon запустил сервис бронирования отелей

На фоне массового ухода с российского рынка иностранных сервисов по бронированию жилья и отелей компания Ozon объявила о намерении развивать собственный маркетплейс аналогичного назначения. Пользователи смогут выбирать из 70 тыс. предложений проживания как в России, так и в доступных для посещения государствах.

Предложениями площадки Ozon Travel можно воспользоваться уже сейчас, но пока она выступает агрегатором вариантов с сайтов онлайн-бронирования. Вскоре отели получат доступ к личному кабинету, позволяющему подключаться к системе напрямую, минуя посредников и управлять ценами самостоятельно. В компании обещают, что цены на проживание не будут отличаться от рыночных. Дополнительный бонус предусмотрен для постоянных клиентов — утверждается, что почти всю стоимость бронирования они смогут оплачивать баллами Ozon до 99 % стоимости брони.

Как сообщают в компании, скоро появится рейтинг гостиниц, а также отзывы клиентов и возможность бронирования без предоплаты и банковской карты. По словам представителя Ozon, после появления в Ozon Travel тестового сервиса по бронированию отелей, регистрируется порядка 100 бронирований в день. В компании считают, что это свидетельствует о востребованности сервиса.

Появление маркетплейса, по мнению Ozon, даст возможность владельцам отелей выйти на новую аудиторию, в том числе в небольших населённых пунктах. По словам представителя Российского союза туриндустрии, после ухода из России сервисов вроде Booking.com в начале марта переходный период для туристической отрасли займёт до двух месяцев.