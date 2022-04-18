Вышло большое обновление Telegram

С 16 апреля вы сможете создавать в Telegram собственные звуки уведомлений, настраивать таймеры отключения оповещений в чатах и автоматического удаления сообщений, разрабатывать и использовать ботов нового поколения, превосходящих по своей функциональности любой сайт, пересылать ответы с сохранением исходного сообщения. Об этом сообщается в блоге компании.

Теперь любой звук может стать уведомлением в вашем Telegram. Нажмите на короткий аудиофайл или голосовое сообщение в чате, добавьте его в список звуков уведомлений и используйте в любых беседах.

Несколько лет назад пользователи Telegram получили возможность отдохнуть от уведомлений в чатах, выключив их на один из предложенных периодов, например на 8 часов или двое суток. Теперь паузу можно взять на любой срок.

Пользователи могут включить автоматическое удаление сообщений в любом чате, чтобы сделать общение более конфиденциальным или не загромождать историю переписки. Теперь для этого требуется меньше действий, а настройки таймера стали более гибкими: можно установить его, например, на 2 дня, 3 недели, 4 месяца и так далее.

Вскоре после своего появления Telegram стал первым в истории мессенджером с действительно удобной функцией ответов на сообщения. Чтобы ответить на сообщение, проведите по нему влево. К ответу будет прикреплено начало исходного сообщения, на которое можно нажать, чтобы моментально перейти к комментируемому тексту. Теперь возможность быстро переместиться к исходному сообщению появилась и при пересылке ответа в другие чаты.

Теперь мессенджер предоставляет разработчикам средства для создания бесконечного разнообразия интерфейсов на JavaScript. Теперь добавить бота в группу или канал пользователя стало ещё проще: можно сделать это не выходя из профиля бота — и сразу настроить права и разрешения.

Усовершенствована встроенная функция перевода сообщений для устройств на базе iOS. Вас ждут более точные переводы с большего количества языков — в том числе с украинского. Теперь приложение для iOS поддерживает перевод со всех языков, доступных пользователям Android.

Улучшено окно проигрывателя в новой версии приложения для Android: меняйте размер окна, растягивая или сжимая его двумя пальцами; нажмите на X, если хотите быстро закрыть проигрыватель; и обратите внимание на новый дизайн со скруглёнными углами.

В разделе Настройки обновился интерфейс смены телефонного номера. Теперь в нём поселились помощники — анимированные уточки. После ввода нового номера коды проверки при входе в аккаунт будут всегда приходить на него, и это единственное изменение: с чатами, медиа и настройками ничего не случится.