В WhatsApp появится новая функция

Компания WhatsApp собирается добавить новую функцию в мессенджер, которая ограничит доступ к статусу «Последнее посещение». Информация об этом обнаружена в последней версии приложения для разработчиков.

Последняя бета-версия WhatsApp доступна для iOS и содержит опцию, которая позволит пользователю запретить определенным контактам видеть их статус «Последнее посещение». Статус «Последнее посещение» предоставляет информацию, позволяющую предположить, было ли просмотрено получателем сообщение. В настоящее время эту функцию можно полностью отключить. Новая функция позволит пользователям выбирать определенные контакты, которые не будут видеть ваш статус «Последнее посещение».

Обратная сторона этой новой опции заключается в том, что вы также не сможете видеть информацию о последнем посещении лиц в вашем списке исключений. Также бета-версия содержит другие изменения конфиденциальности, в частности новые элементы управления, касающиеся фотографий профиля и раздела «О себе».

Предполагается, что бета-тестирование нового обновления WhatsApp началось как на Android, так и на iOS. Рабочая версия этой функции может быть доступна в кратчайшие сроки.