В МТС снизились цены на ряд гаджетов Xiaomi

В сети салонов и интернет-магазине МТС снизились цены на ряд гаджетов Xiaomi. По привлекательным ценам предлагаются различные устройства: смарт-часы, фитнес-браслеты, беспроводные колонки и наушники. Полезные гаджеты Xiaomi доступны и в рассрочку.

Xiaomi Redmi Buds 3 — элегантные и компактные, обладают высоким качеством звука и максимальным комфортом в использовании. Эргономичный дизайн наушников обеспечивает надежное и плотное положение наушников, а легкий корпус значительно снижает давление, создаваемое при длительном времени непрерывного использования наушников.

Беспроводная колонка Xiaomi Mi Portable Bluetooth Speaker 16W обеспечивает мощное и объемное звучание. Ее дизайн и технические данные позволяют охватывать невероятно широкий акустический диапазон. Помимо обычного режима звучания, устройство дополнительно поддерживает режим глубокого баса. Встроенный микрофон позволяет отвечать на звонки. А мощного аккумулятора хватает до 13 часов автономной работы от одного заряда.

Xiaomi Mi Watch Lite оснащены стильным цветным дисплеем, множеством датчиков для отслеживания активности и все это — при хорошей автономности. Смарт-часы способны осуществлять круглосуточный мониторинг пульса и сна, вести подсчет сожженных калорий и пройденных шагов, отслеживать точное местоположение с помощью GPS, управлять воспроизведением музыки, уведомлять о входящих вызовах и сообщениях.

Приобрести ряд гаджетов Xiaomi в рассрочку от 3 рублей в месяц могут действующие и новые абоненты МТС при заключении дополнительного соглашения о пользовании услугами связи.

Перечень моделей гаджетов с ценами на них, действующими в рамках акции «Всегда вместе», представлены по ссылке.