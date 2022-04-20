SAP полностью уйдёт из России

Немецкая компания SAP, один из крупнейших в мире разработчиков программного обеспечения, объявил о подготовке к полному уходу из России. Ранее компания остановила продажи в России и Беларуси, а также начала останавливать работу своих облачных сервисов в России. Теперь SAP обозначила следующие этапы по уходу с российского рынка.

Российским клиентам своих облачных сервисов, которые не попали под санкции, SAP предложила три пути, как поступить с их данными. Данные могут быть либо удалены, либо переданы компании, либо перенесены в дата-центр за пределами России. Причём с теми российскими компаниями, которые выберут последний вариант и перенесут данные за пределы страны, SAP не будет продлевать договор по истечении текущего срока подписки.

Что касается локального софта SAP, то российские компании смогут и дальше им пользоваться. Правда, компания намерена отказаться от поддержки и обслуживания данных продуктов для компаний из России. Но в то же время, компания отмечает: «Мы оцениваем несколько вариантов выполнения этого решения, каждый из которых обеспечит выполнение наших обязательств перед клиентами, не находящимися под санкциями».

Продуктами SAP пользуются почти все представители российской промышленности, энергетики, транспорта и других отраслей. Среди крупных клиентов SAP в России — «Газпром», Лукойл, РЖД, «Росатом» и другие.