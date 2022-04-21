А1 запустил комплексную услугу по сопровождению Open-Source баз данных в рамках Managed Database

А1 запустил комплексную техническую поддержку бизнес-инфраструктуры на базе Open-Source баз данных: PostgreSQL, MySQL, Neo4j, ClickHouse, Cassandra и других решений с открытым исходным кодом.

Клиентам в рамках Managed Database стали доступны следующие услуги для Open-Source баз данных:

- Аудит баз данных

Диагностика и выявление уязвимостей, причин сбоев и аварий в работе баз данных, а также разработка рекомендаций по их устранению и оптимизации производительности.



- Миграция

Перенос данных с систем управления базами данных (СУБД) других вендоров на PostgreSQL.



- Аутсорсинг администрирования баз данных

Передача заказчиком всех или части функций администрирования баз данных специалистам А1.



- Расширенная техническая поддержка

Комплексная услуга сопровождения СУБД, включающая в себя аварийно-восстановительный, профилактический и экспертный виды сервиса.



- Проактивная поддержка

Услуга мониторинга работоспособности систем со включенными работами по решению инцидентов.

Администрируемые базы данных могут сопровождаться как на облачных ресурсах дата-центра А1, так и на инфраструктуре клиента. В том случае, если задачи по сопровождению и администрированию баз данных поручаются команде А1, ИТ-подразделение компании-заказчика сохраняет возможность ставить задачи и контролировать выполнение необходимых работ. В рамках предоставления услуги пользователь может запрашивать ежемесячные отчеты с рекомендациями по устранению проблем.

Новые услуги позволяют анализировать работу информационных систем клиента, а также оценивать их производительность, предоставлять рекомендации по модернизации и обеспечению защиты, помогать в решении возникающих проблем, оптимизировать запросы, которые повышают нагрузку на серверы, и многое другое. А многолетняя экспертиза специалистов А1 выступает дополнительной гарантией высокого качества работы.

Получить консультацию, а также оформить заявку на услугу можно, написав на sales@a1data.by.