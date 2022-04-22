МТС объявляет о начале набора новой группы в онлайн-школу для людей старшего поколения #НаучиСвоихБлизких. Слушателям будет представлена обновленная учебная программа с новыми темами: TikTok, кибербезопасность и онлайн-подписки на газеты и журналы.

В онлайн-школе обучают людей «третьего» возраста комфортно пользоваться гаджетами и решать с их помощью многие вопросы: загружать приложения из сторов, совершать покупки в интернет-магазинах, выписывать онлайн газеты и журналы, а также оплачивать коммунальные услуги без похода на почту или в банк, брать электронные талончики к врачу, искать лекарства по выгодной цене в ближайших аптеках и многому другому.

Закрепить пройденный материал можно будет с помощью тематических видеоуроков. К уже существующим обучающим видео добавлены ролики про оформление онлайн-подписки на издания, кибербезопасность и регистрацию в TikTok.

Дистанционный курс рассчитан на 10 занятий по 1,5 часа, которые будут проходить 2 раза в неделю на платформе Zoom. Такой онлайн-формат позволяет подключаться к занятиям из любого уголка страны.

После прохождения обучения все учащиеся могут пройти онлайн-тест и получить сертификат от МТС. Зарегистрироваться на онлайн-курс можно по ссылке.

Онлайн-школа #НаучиСвоихБлизких стартовала в ноябре 2020 года. С тех пор обучение в ней прошли более 210 человек. На занятия слушатели часто подключаются вместе со своими детьми и внуками, которые вместе с педагогами школы помогают освоить все возможности современных цифровых устройств.