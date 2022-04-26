Илон Маск договорился о покупке Twitter за $44 млрд

Компания Twitter официально объявила, что её полностью выкупит миллиардер Илон Маск примерно за $44 млрд, после чего она перестанет быть акционерной компанией, а станет частной. По случаю данного объявления Twitter выпустила соответствующий пресс-релиз. Торги акциями компании на бирже приостановлены.

Согласно условиям соглашения, все держатели акций Twitter получает по $54,20 за каждую принадлежащую им на момент закрытия сделки обычную ценную бумагу. Именно столько Маск изначально предлагал за каждую акцию Twitter и это на 38 % больше биржевого курса этих ценных бумаг по состоянию на 1 апреля 2022 года. Уже 2 апреля Маск объявил, что купил 9-процентную долю в Twitter, что вызвало бурный рост акций компании.

Брет Тейлор (Bret Taylor), независимый председатель совета директоров Twitter, прокомментировал сделку: «Совет директоров Twitter провёл вдумчивую и всестороннюю оценку предложения Илона, уделяя особое внимание стоимости, определённости [в намереньях Маска] и финансированию. Предлагаемая сделка принесёт значительную денежную прибыль, и мы считаем, что это лучший путь вперёд для акционеров Twitter».

Параг Агравал (Parag Agrawal), генеральный директор Twitter, сказал: «У Twitter есть цель и актуальные возможности, чтобы влиять на весь мир. Мы гордимся нашими командами и вдохновляемся работой, которая как никогда важна».

Сам Илон Маск высказался о своём новом приобретении следующим образом: «Свобода слова — это основа функционирующей демократии, а Twitter — это цифровая городская площадь, где обсуждаются жизненно важные для будущего человечества вопросы. Я также хочу сделать Twitter лучше, чем когда-либо, улучшив продукт новыми функциями, сделав алгоритмы с открытым исходным кодом, чтобы повысить доверие, победить спам-ботов и аутентифицировать всех людей. Twitter обладает огромным потенциалом — я с нетерпением жду совместной работы с компанией и сообществом пользователей, чтобы раскрыть его».

В своём аккаунте в Twitter Маск также добавил: «Я надеюсь, что даже самые злейшие мои критики останутся в Twitter, потому что это и есть свобода слова».

Ожидается, что сделка, которая была единогласно одобрена советом директоров Twitter, будет закрыта в 2022 году. Правда, для этого она должна быть одобрена акционерами Twitter, а также получить соответствующие разрешения регулирующих органов и должны быть выполнены другие стандартные условий для закрытия.

Как сообщалось ранее, Маск нашёл финансирование для покупки Twitter даже с запасом, на сумму 46,5 млрд. Маск получил долговое обязательство на сумму около $25,5 млрд. Ещё $21 млрд обеспечен акциями, принадлежащими Маску. Каких-то особых финансовых условий для закрытия сделки нет.