Официальный российский аналог Google Play заработает в конце мая

В Минцифры определились с подрядчиком для российского аналога Google Play — разработку отечественного магазина приложений для мобильных устройств ведёт VK. Об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев.

«Первую бета-версию отечественного магазина приложений запустим до конца мая», — сказал он. Так что с отечественным вариантом Google Play уже можно будет скоро ознакомиться. Напомним, ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал задание завершить создание отечественного магазина приложений для мобильных устройств до 1 июня.

На самом деле в России готовится сразу несколько аналогов Google Play. Генеральный директор российского подразделения Gett 15 апреля анонсировал проект RuMarket, директор по проектам АНО «Цифровые платформы» Владимир Зыков готовит NashStore, Сбер развивает проект SberStore, Яндекс, возможно, перезапустит закрытый в 2020 году «Яндекс.Store». VK планировала представить платформу для разработчиков приложений в мае, и, как стало известно сейчас, именно VK является создателем официального (то есть под патронажем Минцифры, а не в рамках частной инициативы) российского аналога Google Play.