Xiaomi представила смарт-часы Poco Watch

Бренд Poco, созданный китайской компанией Xiaomi, представил свои первые смарт-часы: гаджет под названием Poco Watch поступит в продажу 28 апреля по ориентировочной цене 80 евро.

Устройство оборудовано 1,6-дюймовым прямоугольным дисплеем AMOLED с разрешением 360 × 320 пикселей. Поддерживается сенсорное управление. Доступны более 100 вариантов оформления циферблата.

Встроенные сенсоры позволяют регистрировать изменения частоты сердечных сокращений и отслеживать уровень содержания кислорода в крови. Ведётся подсчёт таких стандартных показателей, как количество сделанных шагов, пройденное расстояние, потраченные калории и пр. Часы получили интегрированный приёмник GPS и герметичный корпус (5 ATM). Доступны свыше 100 спортивных режимов, включая ходьбу, бег, плавание, езду на велосипеде и многое другое.

Новинка весит 31 г. Заявленное время автономной работы на одной зарядке аккумуляторной батареи достигает 14 дней.