В МТС снижены цены на ряд устройств Apple, Samsung, Huawei и Xiaomi

По 10 мая в сети салонов и интернет-магазине МТС снижены цены на ряд устройств Apple, Samsung, Huawei и Xiaomi. Приобрести их по выгодным ценам можно как единым платежом, так и в рассрочку.

По 10 мая в рамках акций «Смарт-устройства» , «Время покупать» и «Всегда вместе» можно приобрести ряд гаджетов с выгодой. Чтобы воспользоваться акционным предложением, необходимо заключить дополнительное соглашение о пользовании услугами связи по одному из тарифных планов, предусмотренных акцией. 

Перечень моделей гаджетов с ценами на них, действующими по 10 мая, представлены по ссылке.

 

 

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СООО "Мобильные ТелеСистемы", УНП 800013732

Опубликовал: KVbot,

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