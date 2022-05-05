Google купила компанию Raxium, которая разрабатывает дисплеи MicroLED. Сумма сделки не разглашается.

Raxium пять лет работает над созданием энергоэффективных экранов с высоким разрешением и хорошей цветопередачей. Компания утверждает, что по энергоэффективности она «в пять раз превышает любой мировой рекорд».

Расстояние между пикселями в AMOLED-экранах в современных смартфонах составляет около 50 микрон. В дисплеях Raxium этот показатель равен 3,5 микрона.

Технологии Raxium могут использоваться в будущих очках Google с дополненной и виртуальной реальностью. Вся команда Raxium присоединится к подразделению Google по разработке устройств и сервисов.