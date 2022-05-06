TeamViewer ушёл из России и Беларуси

Компания TeamViewer, наиболее известная своими приложениями для удалённого доступа к компьютерам, объявила об уходе из России и Беларуси. Сервис компании уже стали недоступен многим пользователям из этих стран.

В официальном заявлении на сайте компании говорится, что она решила «полностью прекратить любую деловую активность в России и Беларуси». Компания заявила, что немедленного прекращает заключение новых контрактов, а также не станет продлевать текущие договорённости с клиентами из России или Беларуси.

При этом было отмечено, что «существующие подписки, не подпадающие под действие санкций, которые не связаны с неправомерным использованием наших продуктов, будут действовать до истечения срока действия договора». Кроме того, TeamViewer заблокировал все нелицензионные подключения к системам в России и Беларуси, а также из этих стран, чтобы избежать дальнейшего использования своего программного обеспечения.