В WhatsApp появилась новая функция

В мессенджере WhatsApp появилась новая функция, с помощью которой пользователи смогут отправлять реакции на сообщения собеседников. Об этом сообщил основатель Meta Марк Цукерберг в своем аккаунте в Facebook.

В качестве реакций пользователи смогут отправлять один из шести смайликов: «Нравится», «Люблю», «Смеюсь», «Грущу», «Удивлен» и «Спасибо». Основатель Meta также отметил, что в скором времени в этом списке появятся и другие эмодзи.

Ранее стало известно, что в WhatsApp появится еще одна новая возможность, связанная с реакциями. Разработчики WhatsApp собираются внедрить возможность оставлять быстрые реакции на статусы собеседников. Отмечалось, что пользователям мессенджера будут доступны на выбор восемь эмодзи, которые они смогут использовать в качестве реакции.

 

 

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Источник: 

lenta.ru

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Опубликовал: KVbot,

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