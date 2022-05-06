В МТС действуют скидки на домашние IP-камеры Xiaomi

В салонах связи и интернет-магазине МТС действуют скидки на домашние IP-камеры Xiaomi, способные снимать в разрешении 1080p и 2K. По 16 мая их можно приобрести по специальным сниженным ценам от 109 рублей.

Скидку получили модели Xiaomi Mi 360° Camera (1080p) и Xiaomi Mi 360° Home Security Camera 2K.

Обе IP-камеры достаточно универсальны и могут быть использованы для разных целей. Они поддерживают подключение к сети интернет по Wi-Fi, что позволяет построить на их основе систему удаленного наблюдения за домом. Камеры способны вращаться на 360° по горизонтали, предоставляя возможность просматривать все пространство вокруг. А встроенные динамик и микрофон помогут организовать полноценную видеосвязь.

Камеры Xiaomi Mi 360° умеют распознавать людей в кадре, причем от ложных срабатываний они защищены благодаря алгоритмам искусственного интеллекта. В случае обнаружения незнакомца вы получите уведомление. Записи видео могут храниться на SD-карте или передаваться в облачный сервис. Управление камерами осуществляется с помощью приложения Mi Home. Обе модели легко интегрируются в систему Умного Дома, где способны взаимодействовать с другими смарт-устройствами и работать по заданным сценариям.

IP-камера Xiaomi Mi 360° Camera (1080p) поддерживает съемку в разрешении до 1920 x 1080 пикселей. По 16 мая ее стоимость снижена до 109 рублей.

IP-камера Xiaomi Mi 360° Home Security Camera 2K может снимать в максимальном разрешении 2304 х 1296 пикселей. Во время действия специального предложения она доступна за 139 рублей.

На камеры также действует рассрочка при покупке гаджетов в рамках акции “Смарт-устройства”. Ежемесячный платеж в рассрочку на IP-камеру Xiaomi Mi 360° Camera (1080p) на 7 месяцев составит 19,98 рубля, а на 12 месяцев – 11,39 рубля.

А платеж за IP-камеру Xiaomi Mi 360° Home Security Camera 2K на 7 месяцев - 25,48 рубля, на 12 месяцев – 14,53 рубля.