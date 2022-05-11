Apple прекратила выпуск плееров iPod Touch

Apple объявила о прекращении выпуска iPod Touch, последней оставшейся в производстве модели в семействе портативных музыкальных плееров. Она будет продаваться до тех пор, «пока есть запасы».

Закончив с производством специальных музыкальных плееров, компания заявила, что «дух iPod живёт» во всех её устройствах, воспроизводящих музыку, таких как iPhone, iPad и HomePod Mini.

Прекращение выпуска iPod Touch знаменует собой конец целой эпохи. Apple отметила, что первый iPod был представлен «более 20 лет назад». Первая модель с интерфейсом FireWire представляла собой просто портативный музыкальный плеер; Apple выпускала модели, предназначенные исключительно для прослушивания аудио, вплоть до 2017 года, когда она прекратила выпуск iPod Nano и Shuffle. Хотя iPod Touch был воспринят некоторыми энтузиастами как новый классический музыкальный проигрыватель, он также нашел поклонников среди тех, кто хотел получить опыт, подобный использованию iPhone, но не нуждался в смартфоне.

iPod Touch седьмого поколения, производство которого было прекращено во вторник, 10 мая, был представлен в 2019 году, вместе со смартфоном iPhone 7. Предыдущая модель плеера вышла в 2015 году.

Тони Фаделл (Tony Fadell), один из разработчиков оригинального iPod, заявил в интервью The Verge, что команда iPod знала, что смартфоны iPhone могут в конечном итоге обойти музыкальные плееры, взяв на себя их функции.