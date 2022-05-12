AOC выпустила новый универсальный монитор CU34P2C

Компания AOC, специализирующаяся на мониторах, анонсирует модель AOC CU34P2C с диагональю 34 дюйма (86,4 см), новейшее дополнение к серии P2, ориентированной на бизнес-пользователей. Этот изогнутый (1500R) широкоформатный монитор с соотношением сторон 21:9 отличается насыщенными и яркими цветами и очень высоким разрешением UWQHD (3440x1440). Благодаря встроенному разъему USB-C монитор CU34P2C может обеспечивать зарядку и питание для ноутбуков мощностью до 65 Вт и при этом передавать изображение с ноутбука на дополнительный широкий экран. Более того, 4-портовый USB-концентратор монитора обеспечивает доступ к устройствам (таким как клавиатура, мыши и т.д.), подключенным через кабель USB-C.

Расширяя горизонты

Широкое горизонтальное пространство монитора CU34P2C (соотношение сторон 21:9 и разрешение 3440x1440 пикселей) позволяет заменить собой громоздкие мульти-мониторные установки. Он идеально подходит для использования в качестве одного монитора, позволяя разместить на одном дисплее всю хронологию работы музыкального продакшна, видеоредакторов, стримеров и многих других. Широкоформатный экран также можно использовать, разместив два окна приложений с двух сторон, эффективно воспроизводя настройку нескольких мониторов на одной бесшовной платформе.

С дополнительным бонусом в виде подключения USB-C, CU34P2C может действительно расширить горизонты творческих пользователей и преодолеть разрыв между мобильными устройствами и стационарными компьютерами. С помощью кабеля USB-C видеомонтажер или музыкальный продюсер может просто подключить свой ноутбук и начать его зарядку и питание, используя CU34P2C в качестве основного дисплея, одновременно получая доступ к другим устройствам с питанием от USB, таким как внешний диск, веб-камера или аудиоустройство, благодаря 4-портовому USB-концентратору монитора.

Высокая универсальность

Монитор CU34P2C оснащен матрицей VA, которая воспроизводит реалистичное изображение с коэффициентом статической контрастности 3000:1, насыщенными глубокими темными оттенками и широкой цветовой гаммой (120% sRGB, 89% AdobeRGB). Благодаря пиковой яркости 300 нит с CU34P2C можно работать с ярким окружающим освещением и непрямыми солнечными лучами, а широкие углы обзора (178°/178°) повышают комфорт просмотра для всех, кто одновременно смотрит на экран.

Благодаря частоте обновления 100 Гц, технологии Adaptive-Sync и времени отклика 1 мс MPRT и 4 мс GtG, CU34P2C является превосходным игровым монитором, а также устройством для любителей кино. Благодаря высокой контрастности (3000:1) и соотношению сторон 21:9 вы можете наслаждаться просмотром фильмов после работы. Оснащенный двумя динамиками мощностью 3 Вт и разъемом для наушников, CU34P2C дополняет впечатление от аудио и видео.

Разработанная для современных офисных и домашних помещений подставка CU34P2C с покрытием из матового алюминия прекрасно дополняет его элегантную безрамочную конструкцию. Монитор поставляется с эргономичной подставкой с широкой регулировкой высоты 150 мм, а также широкими углами поворота и наклона. Кроме того, на подставку можно установить кронштейн AOC VESA-P2. Таким образом, монитор можно установить на мини-ПК, например, Intel NUC, непосредственно на саму подставку, создавая уникальную, универсальную и гибкую систему. Благодаря встроенному блоку питания и системе управления кабелями, встроенной в подставку, CU34P2C помогает пользователям создать стильное, свободное от беспорядка рабочее пространство.

Отражая стремление AOC к устойчивому развитию, монитор CU34P2C сертифицирован по стандартам TCO 8.0, EnergyStar 8 и ECMA Eco Declaration. Благодаря использованию постоянного тока для регулировки яркости вместо PWM дисплей с технологией FlickerFree обеспечивает комфорт при работе, а режим LowBlue в экранном меню снижает напряжение глаз.

AOC CU34P2C поступит в продажу в мае 2022 года по рекомендованной цене 1899 белорусских рублей.