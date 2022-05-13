С 13 по 16 мая в МТС снижены цены на ряд гаджетов

С 13 по 16 мая в сети салонов и интернет-магазине МТС снижены цены на несколько десятков моделей оборудования различных брендов: Apple, Samsung, Huawei и Xiaomi. Приобрести их по выгодным ценам можно как единым платежом, так и в рассрочку.

В рамках акций «Смарт-устройства» и «Удачная покупка» можно приобрести ряд гаджетов с выгодой. Чтобы воспользоваться акционным предложением, необходимо заключить дополнительное соглашение о пользовании услугами связи по одному из тарифных планов, предусмотренных акцией.

Перечень моделей гаджетов с ценами на них, действующими по 16 мая, представлены по ссылке.