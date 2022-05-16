«Белтелеком» представил новый пакет услуг «Бизнес-кейс 100 видеоконтроль»

В ассортименте пакетов услуг для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей появился новый пакет услуг – «Бизнес-кейс 100 видеоконтроль».

В рамках пакета «Бизнес-кейс 100 видеоконтроль» абонент получает:

безлимитный доступ к сети Интернет на скорости до 100 Мбит/с на прием и до 50 Мбит/с на передачу;

«Видеоконтроль» с включением двух камер;

телефонную связь с неограниченным количеством соединений в сети «Белтелеком» для двух номеров, включая услугу определения номера CLIP и полный набор дополнительных видов услуг для каждого номера.

Приобретать все услуги в одном пакете выгоднее, чем по отдельности: в составе пакета они дешевле и оплата производится на общий лицевой счет. Стоимость пакета «Бизнес-кейс 100» в месяц – 100 рублей без НДС. Пакет услуг предоставляется при наличии технической возможности.