«ВКонтакте» выпустила мобильное приложение для общения «VK Мессенджер»

Социальная сеть «ВКонтакте» запустила отдельное мобильное приложение для общения — «VK Мессенджер». Оно позволяет вести беседы с пользователями самой платформы и абонентами из телефонной книги.

Доступны групповые чаты на более чем 1000 человек, исчезающие сообщения, аудио- и видеозвонки без ограничений, возможность записывать аудиосообщения и читать их расшифровки, отправлять музыку, стикеры, фото, видео и истории, а также файлы до 2 Гбайт, делиться геопозицией, переводить деньги и многое другое.

Если сообщение было отправлено человеку, которого нет в друзьях, он получит запрос на переписку. Кроме того, реализованы функции, которых нет в основном приложении VK. Например, возможность скрыть время последней активности, а также переписка в фантом-чатах — все сообщения в них будут пропадать спустя некоторое время.