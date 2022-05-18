Huawei представила новые продукты

Huawei на презентации в Милане представила ряд продуктов, призванных помочь пользователям вести комфортный и здоровый образ жизни. В число новинок вошли флагманский складной смартфон HUAWEI Mate Xs 2, смарт-часы HUAWEI WATCH GT3 Pro, смарт-часы с функцией измерения артериального давления HUAWEI WATCH D, фитнес-датчик HUAWEI S-TAG и фитнес-браслеты HUAWEI Band 7 и HUAWEI WATCH FIT 2.

Помимо аппаратных продуктов компания представила обновлённое приложение HUAWEI Health, помогающее пользователям отслеживать физиологические параметры, чтобы контролировать состояние своего здоровья и более эффективно заниматься спортом и фитнесом.

Смартфон HUAWEI Mate Xs 2

HUAWEI Mate Xs 2 — новый складной флагманский смартфон от Huawei, впервые выполненный в корпусе из стекловолокна. Смартфон весит 255 грамм при толщине 5,4 мм. Конструкция шарнира позволила добиться ультра-плоской поверхности в развёрнутом состоянии.

HUAWEI Mate Xs 2 получил складывающийся экран True-Chroma с диагональю 7,8 дюйма и антибликовым нанопокрытием, батарею повышенной ёмкости с анодом на основе кремния и технологию быстрой зарядки HUAWEI SuperCharge мощностью 66 Вт, позволяющую заряжать смартфон на 90% за 30 минут (при использовании специального зарядного устройства и кабеля). HUAWI Mate Xs 2 имеет инновационные функции для многозадачной работы, среди которых возможность управления плавающими окнами с помощью жестов.

HUAWEI WATCH GT3 Pro: для тренировок профессионального уровня

Смарт-часы HUAWEI WATCH GT3 Pro представлены в титановом и керамическом корпусах и получили яркий увеличенный экран с обновлённым интерфейсом и расширенным набором циферблатов. К функциям для отслеживания важных параметров организма прибавились анализ ЭКГ, распознавание артериальной жёсткости и технология TruSeen 5.0+, которая с высокой точностью оценивает состояние сердечной мышцы и насыщение крови кислородом.

Часы оснащены ярким AMOLED экраном с диагональю 1,43 дюйма и разрешением 466×466 пикселей. Сапфировое защитное стекло обеспечивает стойкость к механическим воздействиям, а гигиеничная керамическая задняя крышка позволяет бесперебойно отслеживать параметры при любой температуре окружающей среды. Также улучшена защита корпуса от влаги: HUAWEI WATCH GT3 Pro можно использовать даже во время тренировок по дайвингу, погружаясь в них на глубину до 30 м.

Пользователям HUAWEI WATCH GT3 Pro доступны более 100 тренировочных режимов, а также функция интеллектуального тренера по бегу, которая дает возможность планировать занятия спортом на основе индивидуальных физиологических показателей, истории достижений и поставленных целей. Кроме того, в часах есть функция электрокардиограммы, позволяющая следить за здоровьем сердечно-сосудистой системы, снижая риск развития опасных заболеваний.

HUAWEI Band 7: лёгкий, стильный и функциональный умный браслет

HUAWEI Band 7 обладает широким набором профессиональных функций мониторинга параметров организма и фитнес-тренировок. При этом браслет весит 16 грамм при максимальной толщине менее 10 мм. Яркий AMOLED экран занимает 64,88% фронтальной поверхности корпуса и имеет разрешение 194×368 пикселей.

В HUAWEI Band 7 доступны три настраиваемых режима отображения циферблата, включая режим «всегда на экране», режим с отображением одной из восьми фаз луны и времени восхода и заката, приливов и отливов, а также 4000 тем оформления с возможностью подобрать индивидуальный цвет циферблата.

Новая система измерения параметров бега Running Ability Index (RAI) позволяет оценивать спортивную форму и отслеживать прогресс в реальном времени. Технология HUAWEI TruSeen 4.0, использующая два светодиода 3-в-1 и один фотодиод для более эффективного поглощения света, с высокой точностью измеряет ЧСС в реальном времени, позволяя следить за пульсом во время тренировок.

HUAWEI WATCH FIT 2: смарт-часы нового поколения

HUAWEI WATCH FIT 2 обладают крупным AMOLED-экраном с диагональю 1,74 дюйма и разрешением 336×480 при плотности пикселей 336 ppi, занимающим 72,2% фронтальной поверхности корпуса и обеспечивающим высокий визуальный комфорт с любого ракурса. Обновлённый интерфейс с шахматным расположением иконок упрощает управление, а функция Tap to Transfer позволяет передавать файлы между устройствами одним касанием.

Помимо привычного встроенного микрофона HUAWEI WATCH FIT 2 также оснащены динамиком, который позволяет переключать звонки с подключённого по Bluetooth смартфона на смарт-часы, чтобы разговаривать во время тренировки. Пользователи могут отвечать на входящие звонки простым касанием кнопки часов и добавлять часто используемые номера в быстрый набор через приложение HUAWEI Heath. HUAWEI WATCH FIT 2 могут также воспроизводить предварительно скачанную музыку через мобильное приложение. Кроме того, подключение часов к сервису HUAWEI Assistant∙TODAY открывает возможность быстро просматривать прогноз погоды, авиарейсы и другую информацию.

Обновлённое приложение HUAWEI Health предлагает ещё больше возможностей для поддержания здорового образа жизни. Пользователи могут формировать свой собственный план оздоровления с помощью функции Healthy Living Management, учитывающей количество пройденных шагов, потребление воды, тренировки и многое другое. Приложение будет напоминать о поставленных целях и поощрять за их достижение. Для занятий спортом и фитнесом часы HUAWEI WATCH FIT 2 получили 97 тренировочных режимов. Семь из них анимированы и предлагают наглядные инструкции по выполнению упражнений с голосовыми комментариями.

HUAWEI S–TAG

Многофункциональный датчик HUAWEI S-TAG поможет отслеживать состояние организма и эффективность тренировок, повысить беговые показатели, а также уменьшить вероятность травм во время бега. Благодаря компактности и весу 7,5 грамм (без зажима) датчик комфортно носить во время тренировок. Он состоит из двух частей, которые легко разъединяются.

HUAWEI S-TAG оснащён высокоточными 9-осевыми сенсорами, способными контролировать технику бега, считывая движения стопы и талии пользователя. Датчик анализирует 13 параметров, помогая добиться идеальной техники бега. Собирая данные во время тренировки, устройство предлагает пользователям профессиональные рекомендации, основанные на совместных исследованиях компании Huawei и Китайского института спортивных наук (China Institute of Sports Science).

HUAWEI S–TAG подключается к смартфону через приложение HUAWEI Health, а также к смарт-часам через Bluetooth. Помимо бега датчик поддерживает тренировки на велосипеде, считывая частоту вращения педалей, скорость и пройденное расстояние.

Смарт-часы HUAWEI WATCH D

HUAWEI WATCH D — первое носимое устройство HUAWEI, поддерживающее измерение артериального давления на запястье в реальном времени. Часы помогут пользователям с гипертонией непрерывно отслеживать данный показатель, чтобы вовремя принимать необходимые меры.

HUAWEI WATCH D в шесть раз меньше обычных приборов для измерения артериального давления. Они оснащены мини-помпой, способной создавать давление до 40 кПа, что позволяет измерять артериальное давление до 230 мм ртутного столба. Это эквивалентно диапазону традиционных измерителей артериального давления. При этом HUAWEI WATCH D — не только датчик артериального давления, но и смарт-часы с функцией измерения пульса и сенсорным модулем ЭКГ, который считывает показания и немедленно создаёт отчёты.

Часы имеют более 70 тренировочных режимов и отслеживают важные физиологические параметры организма. Помимо измерения артериального давления и частоты сердечных сокращений, они анализируют качество сна, насыщение крови кислородом SpO 2 , измеряют температуру кожи, уровень стресса и многие другие показатели. При этом благодаря алгоритмам искусственного интеллекта HUAWEI WATCH D работают без подзарядки до семи дней.

Приложение HUAWEI Health

Обновлённое приложение HUAWEI Health заботится о здоровом образе жизни, включая фитнес, питание и самочувствие, а платная подписка HUAWEI Health+ открывает доступ к дополнительным функциям для занятий спортом.

С помощью плана Stay Fit, входящего в пакет HUAWEI Health+, пользователи могут планировать тренировки и питание на основе собственных показателей и кулинарных предпочтений. Приложение будет напоминать о тренировках и текущих результатах. В достижении целей также поможет анализ питания, дающий возможность точно подсчитывать потреблённые калории на основе данных о каждом приёме пищи.

В платную подписку включена программа дыхательных тренировок HUAWEI Breathing Training, позволяющая создавать и совершенствовать дыхательные упражнения и регулярно напоминающая о необходимости их выполнения. На первом этапе подписка HUAWEI Health+ будет доступна в Германии и Италии.