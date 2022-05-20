МТС и ЮНИСЕФ создали воркбук по антибуллингу для детей и подростков

МТС и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси представили воркбук в формате «зин» для детей и подростков «Как защититься от травли в интернете и самим не стать хейтерами». Презентация пособия прошла на фестивале «Школа, свободная от насилия (буллинга)» в Национальном детском образовательно-оздоровительном центре «Зубренок». Воркбук можно скачать бесплатно на сайте МТС.

Пособие-тренажер получили около 200 детей из 26 школ со всей Беларуси, которые участвовали в фестивале.

Воркбук «Как защититься от травли в интернете и самим не стать хейтерами» объясняет, что такое кибербуллинг и как его предотвратить. Информация в пособии подается в доступной форме и чередуется с творческими и практическими упражнениями. На конкретных примерах, а также с помощью наводящих вопросов и заданий, дети и подростки узнают, как можно избежать травли в интернете, и что делать, если неприятная ситуация все же произошла.

При создании воркбука использовались материалы совместного проекта МТС и ЮНИСЕФ #ИнтернетБезБуллинга — обучающие видеоролики и тесты-тренажеры. В работе над пособием принимали участие психолог, специалист по работе с подростками Илляна Матвиенко и руководитель проекта «Интернет безопасность детей Беларуси Netka.by» Ольга Корсун. Они помогли проработать контент, адаптировать его для целевой аудитории и составить задания. Важную роль в воркбуке играет и визуальная часть. Уникальные и запоминающиеся иллюстрации для него были созданы художницей Натальей Гребенкиной.