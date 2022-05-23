По 31 мая в МТС снижены цены на ряд гаджетов

По 31 мая в сети салонов и интернет-магазине МТС снижены цены на ряд гаджетов. Приобрести их по выгодным ценам можно как единым платежом, так и в рассрочку.

В рамках акции «Смарт-устройства» можно приобрести ряд гаджетов со скидкой. Чтобы воспользоваться акционным предложением, необходимо заключить дополнительное соглашение о пользовании услугами связи по одному из тарифных планов, предусмотренных акцией. По привлекательным ценам предлагаются беспроводные наушники и колонки, фитнес-браслеты и смарт-часы, в том числе детские. Также в наличии имеются стилусы.

Наручный гаджет может выступать в качестве полезного помощника в повседневных делах: покажет входящие сообщения, напомнит о распорядке дня и других важных событиях. Поможет следить за основными показателями здоровья и физической активности.

Выгодно звучат и беспроводные гаджеты: наушники и колонки. Они обеспечивают объёмное звучание и длительное время автономной работы без подзарядки. Наушники, в сочетании с зарядным кейсом, гарантируют еще больше часов воспроизведения. Слушайте любимую музыку, аудиокниги, подкасты и ведите разговоры на протяжении всего дня.

Перечень моделей гаджетов с ценами на них, действующими по 31 мая, представлен по ссылке.