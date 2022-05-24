Представлен большой телевизор Xiaomi TV ES Pro 86

Xiaomi сегодня официально представила большой телевизор Xiaomi TV ES Pro 86. Новинка пока доступна в Китае для предварительного заказа, реальные продажи стартуют через восемь дней. Цена составила 8500 юаней, или 1270 долларов. Однако на условиях предзаказа новинку можно приобрести дешевле — за 1195 долларов.

В телевизоре используется 86-дюймовая панель с разрешением 4К, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 1000 кд/кв.м и 100 зонами подсветки. Официальные данные говорят об охвате 94% цветового пространства DCI-P3.

Работает ТВ под управлением MIUI for TV, в основе аппаратной платформы — SoC с четырьмя ядрами Arm Cortex-A73. Объём оперативной памяти составил 4 ГБ, флеш-памяти — 64 ГБ. Это вполне себе флагманский уровень. Мощность встроенной звуковой подсистемы составляет 30 Вт.

Xiaomi TV ES Pro 86 заключён в металлический корпус, поддерживает технологию AMD FreeSync Premium, работает с фирменным голосовым помощников XiaoAI. Из интерфейсных разъёмов — один HDMI 2.1, два HDMI 2.0 и два USB.