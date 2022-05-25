Маркетплейс RuStore стал доступен всем желающим

В России запущена очередная альтернатива каталогу приложений Google Play: маркетплейс RuStore доступен для загрузки и установки всем желающим на сайте rustore.ru. Каталог разработан VK при поддержке Минцифры. Также он будет предустанавливаться на все смартфоны, продающиеся в России.

На старте бета-версии пользователям доступно более 100 приложений, в том числе сервисы VK, Яндекса и Сбера, Госуслуги, приложения мобильных операторов, маркетплейсы, игры. Для части разработчиков открыт личный кабинет, который позволяет самостоятельно загружать приложения в RuStore. В ближайшее время личный кабинет будет открыт для всех. Поддержку пользователей и разработчиков в режиме 24/7 осуществляет специальная сервисная служба VK.

Планируется, что летом текущего года в RuStore будет интегрирована платформа push-уведомлений, платежная система, а также появятся рейтинги приложений. До конца года будут запущены аналитические и маркетинговые инструменты.

Напомним, на прошлой неделе стала доступна всем желающим другая российская альтернатива Google Play — NashStore. За первую неделю в маркетплейсе, каталог которого насчитывает более 1000 приложений, зарегистрировались более 650 тысяч человек.