МТС Cloud презентовал современные решения на Международном форуме #GBC

В Минске прошел II Международный цифровой форум #GBC (Государство. Бизнес. Граждане), на котором представители различных организаций и компаний презентовали достижения в сфере цифровой трансформации. На мероприятии выступил и руководитель МТС Cloud Артем Максименко. Он рассказал, как обеспечивается информационная безопасность в инфраструктуре облачного провайдера.

Артем Максименко рассказал, что сохранность конфиденциальной информации клиентов обеспечивается в том числе при использовании технологических решений от белорусских предприятий. Так, в сотрудничестве с компаниями ООО «ИТТАС» и ООО «С-Терра Бел» удалось сформировать комбинированную услугу по построению корпоративных сетей передачи данных, уникальную для белорусского рынка. Она позволяет создавать защищенные отказоустойчивые сети передачи данных между офисами организаций на основе технологии SD-WAN и белорусских средств шифрования.

Еще одна услуга — помощь в аттестации по безопасности клиентам, размещающим информационные системы в «облаках». Это осуществляется благодаря наличию партнерской программы с компаниями, которые обладают соответствующими знаниями и компетенциями.

II Международный цифровой форум #GBC (Государство. Бизнес. Граждане) проходил в Национальной библиотеке Беларуси. В нем приняли участие руководители государственных структур, представители IT-компаний, банков и бизнеса, а также работники социальной сферы.

МТС Cloud предлагает в аренду виртуальные серверы по модели IaaS (инфраструктура как сервис) и услуги резервного копирования Backup as a Service и аварийного восстановления данных Disaster Recovery, которые помогают защитить данные от потерь и обеспечить бесперебойную работу бизнеса. Ресурсы размещены в надежном ЦОДе класса Tier3 с уровнем доступности 99,95%. Сервис предоставляет 14-дневный бесплатный тестовый период и консультации специалистов. Также с применением cloud-решений клиенты могут объединить офисы, филиалы и дата-центры в единую сеть по технологии SD-WAN.

Ежегодно МТС Cloud проходит сертификацию согласно стандарту безопасности карточных данных PCI DSS. Соответствие ему подтверждает, что имеющиеся платформы виртуализации безопасны для расчетов с использованием банковских платежных карт.