В WhatsApp появится новая функция

Команда популярного мессенджера WhatsApp продолжает совершенствовать функцию исчезающих сообщений.

WhatsApp предлагает функцию «Исчезающие сообщения» с 2020 года, что позволяет вести чаты, в которых сообщения автоматически исчезают через установленный срок — 24 часа, 7 дней или 90 дней после отправки.

Как сообщил тематический ресурс WABetaInfo, в WhatsApp начали тестировать возможность предотвратить исчезновение некоторых из этих сообщений. Функция позволяет сохранять избранные сообщения из чатов с активированным режимом «Исчезающие сообщения».

Это может быть полезно, если кто-то отправил вам важную информацию, например адрес, или уникальное фото любимой собачки, которое стоит сохранить на века. Пользователь сможет получить доступ к таким сохранённым сообщениям в специальном разделе. Пока неясно, когда эта функция доберётся до стабильных версий WhatsApp.