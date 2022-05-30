Новинки Xiaomi в МТС

В сети салонов и интернет-магазине МТС начались продажи умных часов Xiaomi Watch S1 Active и беспроводных наушников Xiaomi Buds 3T Pro.

Смарт-часы Xiaomi Watch S1 Active сочетают в себе современный внешний вид и большое количество полезных функций. Модель оснащается круглым 1,43-дюймовым AMOLED экраном с большим запасом яркости и поддержкой функции Always On Display. Корпус изготовлен из прочного полиамида, усиленного стекловолокном.

Улучшить физическую форму своего владельца Xiaomi Watch S1 Active помогут при поддержке 117 спортивных режимов, включая 19 профессиональных. Часы способны измерять уровень кислорода в крови и отслеживать сердечный ритм в режиме 24/7. С защитой от воды до 5 ATM с ними можно плавать. Встроенные динамик и микрофон позволят отвечать на входящие звонки через Bluetooth. А емкая батарея обеспечивает до 12 дней автономной работы без подзарядки в обычном режиме использования и до 24 дней – в экономном режиме.

Умные часы Xiaomi Watch S1 Active в рамках акции «Для всех» можно приобрести единым платежом за 549 рублей. Для абонентов МТС гаджет доступен в рассрочку на 7 месяцев с ежемесячным взносом 95 рублей или на год – за 54 рубля в месяц.

Xiaomi Buds 3T Pro – беспроводные наушники флагманского уровня, получившие качественную систему шумоподавления, глубокое чистое звучание и длительное время автономной работы. Система активного шумоподавления способна отсекать шумы и другие фоновые звуки с эффективностью до 40 дБ. Звук высокой четкости достигается в том числе благодаря поддержке кодека LDNC 4.0. Корпус наушников защищен от брызг по стандарту IP55. Гарнитура способна работать 6 часов на одном заряде или 24 часа – с учетом зарядного кейса. Имеется поддержка беспроводной зарядки.

Беспроводные наушники Xiaomi Buds 3T Pro по акции «Для всех» можно приобрести за 399 рублей. При покупке в рассрочку на 7 месяцев ежемесячный платеж составит 72 рубля, а на 12 месяцев – 44 рубля.