AGON by AOC выпускает высокопроизводительный игровой монитор AGON PRO AG274QZM

AGON by AOC - один из ведущих мировых брендов по производству игровых мониторов и IT-аксессуаров - объявляет о выпуске AGON PRO AG274QZM с диагональю 27 дюймов (68,58 см), высокопроизводительного игрового монитора с частотой обновления 240 Гц, разрешением QHD и впечатляющей IPS-матрицей MiniLED. AG274QZM прекрасно сочетает яркие и реалистичные цвета IPS-матрицы с подсветкой MiniLED, имеющей 576 зон регулировки яркости. Это позволяет монитору достичь высокого уровня сертификации DisplayHDR 1000 с пиковой яркостью 1200 нит, отображая глубокие черные цвета и яркий солнечный свет в одном кадре, и обеспечивая при этом высококачественный геймплей с быстрым откликом (1 мс GtG) для конкурентоспособных геймеров.

Создан для успеха

AGON PRO AG274QZM - новый представитель линейки AGON PRO, ориентированный на легенд игрового сообщества: профессиональных участников киберспортивных состязаний. Модель AGON PRO AG274QZM отличается изысканным дизайном, отмеченным наградой (red dot design award), и сверхпрочной эргономичной подставкой. Подставка со встроенной системой управления кабелями предлагает регулировку по высоте, наклону, повороту и возможность вращения с портретным режимом для комфортных игровых сессий.

Безрамочная с трех сторон 27-дюймовая IPS-матрица с поддержкой 1,07 миллиарда цветов имеет разрешение QHD (2560x1440) и частоту обновления 240 Гц - лучшее сочетание характеристик для современных высококлассных соревновательных игр. Разрешение QHD обеспечивает оптимальное сочетание современных видеокарт и высокой частоты обновления кадров. С другой стороны, частота обновления 240 Гц сегодня представляет собой новый базовый уровень для соревновательных FPS-геймеров, которые давно привыкли к частоте обновления 144 Гц и выше. Благодаря времени отклика 1 мс GtG, динамичные события на мониторе отображаются плавно и без искажений. Благодаря совместимости с Nvidia G-Sync, разрывы и зависания устраняются при использовании переменной частоты обновления кадров.

Чем больше, тем круче

Главной особенностью конкурентоспособной модели AG274QZM является подсветка MiniLED с 576 индивидуальными зонами диммирования. Включая подсветку лишь на небольшом участке экрана, монитор может достигать яркости до 1200 нит и отображать яркие объекты, такие как солнечный свет, огонь и т.д., одновременно отображая глубокие, темные оттенки. Такой высокий динамический диапазон значительно увеличивает воспринимаемый коэффициент контрастности и обеспечивает насыщенный, яркий и захватывающий игровой процесс. Благодаря идущему в комплекте специальному защитному экрану для дисплея, который увеличивает воспринимаемую контрастность еще больше, можно не беспокоиться о таких проблемах, как яркий окружающий свет или блики от сценического освещения. Сертифицированный по стандарту VESA DisplayHDR 1000, монитор AG274QZM предлагает насладиться настоящим качеством HDR в сочетании с высокой частотой обновления и четким разрешением QHD.

Кроме того, AG274QZM отлично подходит для геймеров, которые, помимо игр, также используют свои ПК для работы дома и создания графического контента. Универсальный монитор оснащен интерфейсом USB-C с мощностью 65 Вт для зарядки и питания подключенных ноутбуков. Благодаря 4 портам USB 3.2 монитор может использоваться в качестве док-станции для подключения дополнительных периферийных устройств, таких как клавиатура, мыши и т.д. Благодаря встроенному KVM-переключателю пользователи могут переключаться между двумя источниками (например, игровым или рабочим ПК), используя при этом один и тот же набор клавиатуры и мыши.

Для адаптации монитора к индивидуальным настройкам пользователя AG274QZM предлагает RGB-подсветку Light FX на задней панели, которая может быть синхронизирована с другими устройствами AGON by AOC. Специальный проектор также проецирует логотип AGON на стол, что создает дополнительный эффект. Входящий в комплект контроллер QuickSwitch в форме шайбы позволяет легко управлять настройками экранного меню, также управлять ими можно с помощью джойстика на самом мониторе или программного обеспечения G-Menu.

AGON PRO AG274QZM появится в продаже в июне 2022 года по рекомендованной розничной цене 4059 белорусских рублей.