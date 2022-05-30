Белорусская компания Wannaby стал частью крупной британской корпорации Farfetch

Резидент Парка высоких технологий ООО «Виртуальная примерка» (Wannaby) стал частью крупной британской корпорации Farfetch.

Сегодня Farfetch — это онлайн-маркетплейс, который специализируется на продаже одежды, обуви и аксессуаров премиум-брендов. Компания работает с покупателями из 190 стран мира и продает товары 1400 брендов. Платформа уже использует технологии резидента ПВТ в таких категориях, как кроссовки, аксессуары, косметика. Технологии компании также использовал крупный интернет-магазин Lamoda, бренды Gucci, Adidas, Puma и другие.

Весной 2018 года резидент ПВТ Wannaby привлек 2 млн. долларов от инвестиционной компании Bulba Ventures и венчурного фонда Haxus. В 2020 году основным собственником Wannaby стал Haxus.