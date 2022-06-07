Компания Apple представила новинки

Компания Apple открыла конференцию WWDC 2022 большой презентацией новейших программных технологий.

iOS 16

Важнейшим анонсом стала iOS 16, которая получила совершенно новый, настраиваемый экран блокировки, а также улучшение в фирменный мессенджер iMessage, обновлённые карты и многие другие изменения.

Экран блокировки в iOS 16 предложит возможность настраивать шрифты и цвета, на него можно будет добавлять виджеты. А виджет погоды сможет взаимодействовать с обоями: во время грозы iPhone будет показывать удары молний. К слову, стандартных обоев для экрана блокировки станет больше, появятся анимированные и тематические.

Также будет возможность создавать несколько экранов блокировки, между которыми можно будет переключаться, проводя пальцем по экрану. Один может быть «заточен» на работу, а другой — на домашнее времяпрепровождение.

Уведомления на экране блокировки также отображаются по-разному. Вместо того, чтобы накапливаться по всему экрану, они теперь будут группироваться внизу экрана. Появится также функция «живых действий» для отображения уведомлений, связанных с событием, таким как поездка Uber или спортивное мероприятие, в одной плитке. Это поможет выделить нужные уведомления в ворохе прочих.

Что касается приложения iMessage, то здесь наконец-то появится ожидаемая, и предлагаемая большинством мессенджеров функция — возможность редактировать отправленные сообщения. Кроме того, пользователям дадут возможность отменять отправку сообщений. Обе возможности будут доступны в течение 15 минут после отправки, а восстановить удалённое сообщение можно будет в течение 30 дней.

Появится и поддержка распознавания речи в текст. Причём, судя по демонстрации, iPhone научатся разделять диктуемый текст на абзацы, расставлять знаки препинания и в целом довольно качественно работать с переводом речи в текст. Как минимум на английском.

Функция распознавания и перевода текста на фотографиях Live Text теперь будет доступна и в видео. Кроме того, при использовании Live Text на фотографиях или видео будет доступно больше действий.

Apple Wallet также получает некоторые расширенные функции, позволяя безопасно обмениваться сохранёнными идентификаторами, предоставляя только необходимую информацию. Также будет проще делиться сохранёнными ключами. Apple Pay получает новую функцию «Оплатить позже», добавляя возможность разделить счет на четыре равных платежа без процентов или комиссий. Вероятно, работать это будет не везде.

Apple Maps получит возможность создавать маршруты из нескольких точек, а также ещё несколько городов будут предлагаться на картах в продвинутом 3D-виде. Это будут Лас-Вегас, Майами, Чикаго и Сидней.

Apple также добавит общие библиотеки фотографий iCloud, чтобы упростить обмен определёнными фотографиями в учётных записях семьи и друзей. Фотографии будут содержать рекомендации по обмену, а изменения изображений и ключевые слова будут синхронизированы для всех пользователей.

Новый MacBook Air

Apple представила обновлённый ноутбук MacBook Air. Модель 2022 года построена на новейшем 5-нм процессоре Apple M2. Внешне новинка стала больше походить на 14-дюймовый MacBook Pro. Лэптоп получил зарядку MagSafe, два порта Thunderbolt (USB Type-C), а также 3,5-мм аудиоразъём. Толщина нового MacBook Air составляет всего 11 мм, а вес равен 1,22 кг.

Новинка оснащена 13,6-дюймовым дисплеем с яркостью 500 кд/м2 и веб-камерой FaceTime с поддержкой разрешения 1080p. Последняя расположена в «чёлке» в верхней части экрана. Лэптоп предлагает 8, 16 или 24 Гбайт оперативной памяти и от 256 Гбайт до 2 Тбайт постоянной памяти. Система охлаждения обновлённого лэптопа пассивная — в ней нет вентиляторов.

Новый MacBook Air готов предложить 8-ядерный процессор, а также до 10 графических ядер встроенной графической подсистемы (в младших конфигурациях GPU будет 8-ядерный). По словам компании, новая версия лэптопа на базе чипа Apple M2 до 40 % быстрее предыдущей модели Air на базе процессора Apple M1 и до пяти раз быстрее моделей Air на базе чипов Intel.

Лэптоп оснащён клавиатурой Magic Keyboard с Touch ID в кнопке питания. MacBook Air 2022 поддерживает быструю зарядку, но покупать адаптер придётся отдельно. В комплекте с младшими конфигурациями будет поставляться 30-Вт зарядное устройство. Старшие версии получат 35-Вт зарядки с двумя портами USB Type-C.

Сама батарея устройства обеспечит до 18 часов автономной работы нового MacBook Air. Новинка также получила аудиосистему из четырёх динамиков. Кроме того, для свежего MacBook Air предлагаются новые цвета корпуса Starlight Gold и Midnight Blue.

Стоимость нового MacBook Air 2022 начинается с $1199. В продаже появится в июле. Компания также продолжит продажи версии лэптопа на базе процессора Apple M1 с ценой от $999.

Pay Later

Apple анонсировала сервис Pay Later. Он будет интегрирован в систему Apple Pay и представлен в новой ОС iOS 16.

Сервисы платежей в рассрочку сегодня находятся на подъёме — во всяком случае, в западном мире. Здесь популярны системы вроде Affirm, Klarna и Block (ранее Square). О том, что Apple готовит собственный вариант беспроцентной рассрочки, слухи ходили довольно давно, а теперь информация получила официальное подтверждение — так компания поощряет покупки с помощью Apple Pay.

Пользователи смогут оплачивать покупки в рассрочку в течение 6 недель. Для начала необходимо будет внести первоначальный взнос, а ещё три делать каждые две последующие недели. Платежами можно управлять в приложении кошелька Wallet, при желании можно будет погасить задолженность заранее.

watchOS 9

watchOS 9 получила новые функции, циферблаты и метрики. Новая версия несёт с собой несколько дополнительных циферблатов, на этот раз их четыре. Появилась возможность закреплять активные приложения для быстрого доступа к ним, а голосовой помощник Siri получил новый пользовательский интерфейс. Некоторые циферблаты можно персонализировать, например, изменяя цвет фона. Как и в iOS 16, пользователи умных часов Apple могут настраивать экран, который демонстрируется в разных режимах фокусировки.

В watchOS 9 появились новые метрики для спортивных тренировок. Например, во время бега часы будут отслеживать ширину шага и время контакта с поверхностью, а также покажут зоны сердечного ритма, что будет полезно для людей, которые следят за интенсивностью тренировок. В дополнение к этому появилась функция отслеживания процесса восстановления сердечного ритма после бега или пешей прогулки. Во время тренировок гаджет отслеживает частоту сердечных сокращений, фиксирует информацию об интенсивности нагрузок, темпе выполнения упражнений, частоте вращения педалей (при езде на велосипеде) и др.

Для людей, которые занимаются триатлоном, добавлена возможность быстрого переключения между ездой на велосипеде, плаванием и бегом. Многочисленные изменения коснулись других видов тренировок. Например, во время занятия греблей фиксируется количество и частота гребков, а при езде на велосипеде — скорость вращения педалей.

Вместе с watchOS 9 пользователи получат доступ к обновлённому приложению «Здоровье», которое теперь может напоминать о необходимости принять лекарства, позволяет создавать списки принимаемых средств и подготавливает индивидуальные расписания. Кроме того, приложение «Здоровье» может проверить совместимость разных препаратов.

Дизайн уведомлений в watchOS 9 немного изменился, а семейная настройка получила поддержку приложения «Дом», благодаря чему часы можно использовать для взаимодействия с HomePod и другими устройствами умного дома. Добавлена функция Mirroring, позволяющая отображать экран часов на iPhone, что будет полезным для людей с ограниченными возможностями.

Программная платформа watchOS 9 будет доступна пользователям смарт-часов Apple Watch 4 и более поздних моделей. Первая публичная бета-версия ОС выйдет в следующем месяце, а публичный релиз намечен на осень, когда широкой публике представят Apple Watch 8.

Компьютерный процессор M2

Представлен новый компьютерный процессор — M2, представляющий собой дальнейшее развитие семейства чипов M1, M1 Pro, M1 Max и M1 Ultra.

Apple M2, как и предшественники, построен на архитектуре Arm, но теперь производится по техпроцессу 5 нм второго поколения. В составе чипа лежат 20 млрд транзисторов — на 20 % больше, чем у оригинального M1.

Говоря о вычислительной производительности, Apple обещает 18-процентный прогресс по сравнению с оригинальным M1, который обеспечивается как улучшениями на уровне микроархитектуры, так и ростом пропускной способности памяти. Она в M2 достигла 100 Гбайт/с, что на 50 % превышает показатель, достигнутый в M1. Также производительные ядра получили 16-Мбайт L2-кеш (вместо 12 Мбайт), в то время как энергоэффективные ядра продолжают пользоваться 4-Мбайт L2-кешем. Максимальный объём LPDDR5-памяти, поддерживаемой в M2, достиг 24 Гбайт.

В M2 появились усовершенствованный блок для обеспечения безопасности, новый нейронный сопроцессор с возросшей на 40 % производительностью, а также улучшенные средства аппаратного кодирования и декодирования видео с поддержкой 8K H.264 и HEVC-видео. Как было указано на презентации, M2 способен декодировать несколько 8K-потоков одновременно, а также имеет средства для аппаратной обработки ProRes-потока.

Первым Mac с чипом M2 стал станет новый 13,6-дюймовый MacBook Air с более тонким профилем, зарядкой MagSafe и временем работы от батареи до 18 часов. Также новый чип будет доступен в обновлённом MacBook Pro 13".

Обновленный 13-дюймовый MacBook Pro

На мероприятии был представлен обновлённый 13-дюймовый MacBook Pro. Обе новинки выделяются в первую очередь платформой — в них использован новый чип Apple M2.

Внешне новый 13-дюймовый MacBook Pro мало чем отличается от своего предшественника на чипе M1, вышедшего в 2020 году. Apple даже сохранила сенсорную панель Touch Bar, расположенную над клавиатурой. Экран здесь тоже не изменился: используется 13,3-дюймовая панель IPS с разрешением 2560 × 1600 точек, яркостью 500 кд/м2, технологией True Tone и широким цветовым охватом (P3).

Ключевые изменения произошли внутри. Новинка основана на новом процессоре Apple M2, который сочетает в себе восьмиядерный центральный процессор и 10-ядерный графический процессор. Также на одной подложке с чипом расположилось до 24 Гбайт (в зависимости от конфигурации) оперативной памяти. Используется активная система охлаждения с одним вентилятором.

По словам Apple, новый 13-дюймовый MacBook Pro на M2 оказывается на 39 % быстрее предшественника на M1 в обработке изображений, и на такую же величину быстрее в играх. Также сообщается, что новинка быстрее 13-дюймового MacBook Pro на базе Core i7 (8-го поколения) в 3,3 раза в играх и до 3,4 раз в обработке изображений.

Для хранения данных предусмотрен твердотельный накопитель объёмом до 2 Тбайт. Тут же добавим, что новинка поддерживает интерфейсы Thunderbolt 4 и Wi-Fi 6. А время автономной работы достигает довольно впечатляющих 20 часов.

Новый 13-дюймовый MacBook Pro поступит в продажу в следующем месяце по цене от $1299.

macOS 13 Ventura

В macOS 13 Ventura появилась функция Stage Manager, которая будет полезна для людей, привыкших взаимодействовать с многочисленными окнами. Утилита выводит активное окно в центр рабочего пространства, тогда как окна неиспользуемых приложений группируются сбоку. Такой подход поможет фокусироваться на выполнении поставленных задач, легко переходя к взаимодействию с другими приложениями в случае необходимости.

Инструмент Spotlight теперь может искать по контексту изображения в библиотеке фотоснимков пользователя, а также распознавать текст на изображениях и запускать ярлыки. Вместе с этим ярлык Spotlight появился в нижней части главного экрана программной платформы.

Поиск в приложении «Почта» в режиме предварительного просмотра теперь отображает больше информации, а также поддерживает быстрый набор и проверяет текст на наличие ошибок. Кроме того, пользователи приложения «Почта» смогут отменять уже отправленные письма в случае необходимости.

Браузер Safari получил поддержку общих вкладок, благодаря чему пользователи в режиме онлайн могут делиться просматриваемыми вкладками, например, с друзьями или коллегами. Вместе с этим в обозревателе появилась возможность авторизации на сайтах по Face ID или Touch ID, что может стать более надёжной заменой традиционных паролей. Однако эта функция работает только на совместимых веб-ресурсах, поэтому в обозримом будущем она вряд ли получит широкое распространение.

Ещё пользователи новой платформы смогут переводить без разрыва связи вызовы в FaceTime между iPhone и Mac. Функция Continuity позволит использовать iPhone в качестве веб-камеры.

Не забыли разработчики и про игры в новой macOS 13 Ventura. Apple анонсировала технологию Metal 3, которая поможет раскрыть весть потенциал фирменных процессоров компании в играх.