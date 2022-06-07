Директор ПВТ рассказал о планах сотрудничества с ОАЭ

Беларусь и Объединенные Арабские Эмираты будут развивать сотрудничество по всем направлениям IT-сферы. Об этом рассказал журналистам директор Парка высоких технологий Всеволод Янчевский, сообщает БЕЛТА.

"С Объединенными Арабскими Эмиратами у Парка высоких технологий начинается очень большая и, абсолютно уверен, продолжительная история. Это сотрудничество практически по всем направлениям: и инвестиционное, и венчурное (вложение в стартапы и состоявшиеся компании), и выход наших IT-продуктов на новые рынки, причем не только на рынки Эмиратов, и IT-образование. Практически все вещи, которые относятся к IT и хайтеку, не только в повестке дня часть на стадии конкретных решений, часть на стадии планов. Но планов не долгосрочных, а которые реализуются здесь и сейчас", - рассказал Всеволод Янчевский.

По его словам, стороны разработали своеобразную дорожную карту сотрудничества, в ней учтены все вопросы будущего взаимодействия. "От инвестиций до IT-образования, которое, кстати, очень-очень важно. Это та почва, из которой произрастают все стартапы, компании, успехи и технологии, - подчеркнул директор ПВТ. - Практически по всем направлениям, которые только существуют в IT и хайтек-сфере, есть не просто точки соприкосновения, а совершенно конкретные вещи, которые будут реализовываться уже в самом ближайшем будущем. Я думаю, что это сотрудничество на годы и десятилетия".

Как сообщалось, Президент Беларуси Александр Лукашенко 7 июня встретился с управляющим директором эмиратской компании Emaar Properties Мохамедом Али Алаббаром. Главными темами встречи стали реализация проекта "Северный берег" и сотрудничество в сфере IT-технологий. "Вы этому сектору уделяете большое внимание. Знаю, что Эмираты значительно продвинулись в этом плане. Я вам благодарен за организацию той беседы в Эмиратах, когда мы вместе с вами смогли послушать ведущих специалистов в области разработки искусственного интеллекта. Тогда я понял, что в данном направлении в Беларуси еще много предстоит сделать, чтобы выйти на тот уровень, который вы тогда достигли вместе со специалистами из разных стран мира", - подчеркнул глава государства.