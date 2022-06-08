USB-C станет общим зарядным портом для всех гаджетов в ЕС

Представители Совета Европейского союза и Европейского парламента решили, что с осени 2024 года USB-C станет общим зарядным портом для всех мобильных телефонов, планшетов, камер и других устройств в регионе.

Этот закон является частью более широких усилий ЕС, направленных на то, чтобы сделать продукты в ЕС более экологичными, сократить количество электронных отходов и облегчить жизнь потребителей.

В соответствии с новыми правилами потребителям больше не потребуется новое зарядное устройство и кабель каждый раз, когда они покупают новое устройств. Они смогут использовать одно зарядное устройство для всех своих портативных электронных устройств малого и среднего размера. Мобильные телефоны, планшеты, электронные книги, наушники, цифровые камеры, VR-гарнитуры, портативные игровые приставки и портативные колонки, заряжаемые через проводной кабель, должны быть оснащены портом USB-C независимо от их производителя. Ноутбуки также должны будут адаптировать к требованиям в течение 40 месяцев после вступления в силу.

Скорость зарядки также согласована для устройств, поддерживающих быструю зарядку, что позволяет пользователям заряжать свои устройства с одинаковой скоростью с помощью любого совместимого зарядного устройства.

Потребителям будет предоставлена четкая информация о зарядных характеристиках новых устройств, что облегчит им проверку совместимости существующих зарядных устройств. Покупатели смогут выбрать, хотят ли они приобрести новое электронное оборудование с зарядным устройством или без него.

Это приведет к большему повторному использованию зарядных устройств и поможет потребителям сэкономить до 250 миллионов евро в год на ненужных покупках зарядных устройств. По оценкам, утилизированные и неиспользованные зарядные устройства составляют около 11 000 тонн электронных отходов ежегодно.