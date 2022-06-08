IBM прекратила работу в России

IBM, один из крупнейших производителей и поставщиков аппаратного и программного обеспечения, прекращает работу в России. Заявление об этом сделал генеральный директор компании Арвинд Кришна.

«Во-первых, позвольте мне внести ясность: мы приостановили все операции в России», — отметил он.

В марте компания сообщила, что приостанавливает деятельность в России, а также прекращает продавать свои продукты и разработки на рынке. Помимо этого, было заявлено о прекращении работы с военно-промышленным комплексом РФ. Однако компания тогда не заявляла о полномасштабном уходе, вместо этого сотрудникам из России пообещали поддержку.

 

 

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Источник: 

ixbt.com

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Опубликовал: KVbot,

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